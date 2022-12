Il ds Cianni su Guadagni dell’Avellino

Il nome "caldo" per il mercato della Recanatese è quello di Giuseppe Guadagni in uscita dall’Avellino. Potrebbe essere lui il primo volto nuovo a disposizione di Pagliari da lunedì. In Irpinia danno il trasferimento praticamente per fatto ed anche molteplici "rumours" concordano in tal senso. Il ragazzo che ha da poco compiuto 21 anni è un esterno offensivo destro che non sta trovando spazio nella compagine ora guidata da Massimo Rastelli. Originario di Brusciano (Napoli), ha collezionato quasi 70 presenze in C con la Paganese realizzando in 3 stagioni 12 reti, un bottino non trascurabile. Ad inizio stagione con Taurino alla guida dei biancoverdi Guadagni aveva giocato 4 partite di cui 2 da titolare poi non è riuscito a trovare posto e gradirebbe parecchio comunque, vista anche l’età, restare tre i professionisti con maggiori "responsabilità". Le novità anche a breve termine non si esauriranno qui: in dirittura di arrivo la trattativa per l’acquisto di un difensore centrale ed in questo caso le strade…sembrano portare dalle parti di Palermo.

a. v.