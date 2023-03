Il ds Frenquelli: "Per la salvezza almeno 36 punti"

Alla prima stagione in Eccellenza il Chiesanuova ha appena scoperto qual è la sua bestia nera. Come all’andata infatti l’Atletico Gallo è riuscito a far suo l’incontro per 2-1, centrando un successo non così meritato e beffando i biancorossi nuovamente nel finale. Purtroppo due leggerezze difensive hanno rovinato la domenica contro la terza forza del torneo e causato la seconda sconfitta di fila. Il ds Federico Frenquelli (nella foto) spiega come il gol partita sia scaturito da una motivazione particolare: "Pensavamo di poterla vincere, l’inerzia sembrava dalla nostra parte e abbiamo invece finito col perderla. Abbiamo portato molti uomini a saltare sul corner e non ci siamo accorti di essere scoperti su Muratori nella loro trequarti, caso ha voluto che la respinta del portiere sia finita proprio lì. Poi lui ha aperto bene di prima, innescando il contropiede, Fabbri ha resistito al fallo di Iommi e sul cross proprio Muratori ci ha punito". Qualcuno pensa che la situazione per il Chiesanuova si sia fatta critica per voi, ma in realtà è cambiata poco. È ancora dodicesimo, al momento salvo grazie al +13 sul Marina: "Forse qualcuno pensava fossimo fuori dalla lotta dopo le 2 vittorie di fila, ma non c’eravamo noi tra quelli. Chiaro che il punto domenica ci avrebbe fatto comodo". Ora c’è la Maceratese: "Sono in formissima e può anche sognare i playoff. Io credo che tutto si deciderà all’ultimo, c’è tanto equilibrio. Serviranno almeno 36 punti per essere salvi".

Andrea Scoppa