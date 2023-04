Il ds Gianfelici: "Felice del lavoro fatto"

Con la sconfitta di misura contro l’Azzurra Colli, maturata tra le mura amiche nell’ultimo turno, è svanita in maniera definitiva la rincorsa verso la zona playoff del Valdichienti Ponte che ora giocherà l’ultimo atto del campionato sul campo del fanalino di coda Porto Sant’Elpidio. "Cercheremo di chiudere la stagione al meglio – ha affermato il diesse verdefluo Daniele Gianfelici –. C’è stata una differenza di marcia notevole tra il girone di andata e di ritorno, ma credo sia dovuta anche all’importante dispendio di energie derivante dagli impegni di coppa, considerando i tanti turni infrasettimanali giocati". Senza dubbio la stagione dei calzaturieri non è stata poco intensa, se si pensa alla vittoria della Coppa Italia Eccellenza contro l’Urbino, e il seguente cammino nelle fasi nazionali che si è fermato a quarti di finale contro il Certaldo dagli undici metri. Un cammino che ha portato gli uomini di mister Bolzan a giocare oltre quaranta gare nel corso dell’anno. "Il successo in Coppa è stato un premio per quanto fatto in questa annata– ha precisato Gianfelici –. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto".