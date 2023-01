Il ds Gianfelici sul match all’Helvia Recina "Ci attende una partita complicata"

"Facciamo tesoro degli errori commessi contro l’Urbino per non ripeterli più". Daniele Gianfelici, diesse del Valdichienti Ponte, guarda avanti dopo il passo falso di domenica scorsa. "La sconfitta è meritata. L’Urbino ha mostrato un bel calcio mentre noi non abbiamo messo in campo quell’atteggiamento che ci ha caratterizzato in tantissime altre partite". Anche all’andata l’Urbino aveva conquistato i 3 punti, poi la squadra pesarese è stata sconfitta nella finale di Coppa Italia regionale dal Valdichienti Ponte. Ma adesso c’è da pensare solo alla gara di domenica. "L’unico modo è il lavoro, non ne conosco altri. La squadra si sta allenando bene con Bolzan e il suo staff che preparano con il consueto scrupolo ogni seduta". Già ci si sta concentrando sul match all’Helvia Recina dove affronterà una Maceratese uscita sconfitta con l’Atletico Gallo. "Siamo perfettamente consapevoli che affronteremo un avversario ferito e che ha cambiato parecchio nel corso del mercato. Adesso si presenta una formazione con altri obiettivi rispetto alla posizione che occupa in questo momento. Ora i biancorossi costituiscono una squadra completa a cui prestare massima attenzione in ogni zona del campo. Ritengo che la classifica non rispecchi il valore attuale dell’organico". Tra l’altro il campionato ha detto anche altre cose. "Non c’è niente di scontato". E poi è iniziato il girone di ritorno che rappresenta un altro torneo rispetto alla prima parte di stagione. "Tutto è ora più difficile, le squadre – conclude Gianfelici – si sono rinforzate considerevolmente. Penso alle operazioni portate a termine dalla Maceratese, a Giovannini preso dalla Jesina e a Germinale che ha rinforzato la Forsempronese".