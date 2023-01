Il ds Gianfelici sul match contro l’Urbino: "Dovremo stare attenti, loro sono bravi"

Contro l’Urbino si era chiuso il 2022 e ora si comincia il 2023. Nel giro di poco tempo il Valdichienti Ponte affronta di nuovo la formazione pesarese battuta poco prima di Natale nella finale di Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, ieri gli umbri del Branca hanno battuto 2-1 la Narnese e a metà febbraio giocheranno in casa del Valdichienti Ponte nella prima partita degli spareggi che portano dopo un lungo cammino in D, il ritorno è fissato per il primo marzo. Ma adesso c’è da pensare alla sfida di domenica. "Ci attende – dice il diesse Daniele Gianfelici – un avversario quadrato e ben costruito. Ci sono le premesse per assistere a una bella gara tra formazioni d’alta classifica". La squadra di casa si presenterà all’appuntamento senza Passewe, Cisbani e Trillini. "Dovremo stare attenti e concentrati fino al fischio finale, rimanendo consapevoli che dall’altra parte c’è una squadra di qualità. Loro hanno due terzini che spingono tantissimo, un attaccante come Invernizzi di valore e, in generale, è una realtà che esprime un bel calcio". Domenica inizia un altro campionato. "È così. La seconda parte di stagione è sempre più dura perché le squadre si sono rinforzate sul mercato migliorando la rosa. Sono convinto che sarà un girone più complicato di quello dell’andata".