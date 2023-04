Il ds Gigli: "In palio punti decisivi Noi e Urbino ci giochiamo tanto"

"Domenica sarà una gara decisiva per noi e per l’Urbino". Non ha dubbi Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, sulla partita che i viola giocheranno sul loro campo contro i pesaresi. "Il penultimo turno di campionato – aggiunge – presenta così tanti scontri diretti che alla fine potrebbero essere emessi i verdetti per la promozione e per chi accederà ai playoff". La posta in palio è alta e potrebbe influire sui giocatori. "Dobbiamo essere consapevoli del momento e nel contempo mantenere la calma, avere la testa giusta e mente fredda". Domenica i viola saranno sostenuti dai tifosi che sono sempre stati molto vicini alla squadra. All’andata questa sfida si è conclusa 3-3. "Si affrontano – spiega il diesse Gigli – formazioni che si giocano un posto nella zona nobile della classifica e ciò testimonia quanto Montefano e Urbino abbiano fatto bene. Ma domenica sarà una partita completamente differente da quella dell’andata. Sarà un match a scacchi tra tecnici molto preparati che avranno analizzato la gara sotto più punti di vista".