Il ds Sfredda: "È un’altra Maceratese Messa tanta intensità in campo"

"Mi sono piaciuti l’atteggiamento, la prestazione e la voglia di vincere della Maceratese". Giuseppe Sfredda, diesse dei biancorossi, individua gli aspetti che l’hanno soddisfatto del match contro il Valdichienti, oltre naturalmente alla vittoria. "Abbiamo segnato cinque gol – ricorda – e pensare che le occasioni più ghiotte le abbiamo costruite sette giorni prima a casa del Gallo ma non le abbiamo sfruttate". I biancorossi hanno messo qualcosa in più sul piatto rispetto alla prima trasferta del girone di ritorno. "Più attenzione, cattiveria e voglia, abbiamo una squadra che può confrontarsi con chiunque e ritengo che sarebbe stato difficile per qualsiasi avversario di fronte all’atteggiamento mostrato dai ragazzi". La partita ha detto che è stata imboccata la strada giusta. "Ma l’aveva anche detto la gara contro l’Atletico Gallo dove di negativo c’è stato solo il risultato". Però non c’è da passare dallo sconforto dopo il passo falso con il Gallo all’esaltazione per la vittoria. "Non abbiamo fatto nulla, ma siamo sulla strada giusta e domenica ci attende un test importante in casa della Sangiustese". Il diesse individua un altro aspetto positivo. "Dopo i cambi il livello di gioco è rimasto lo stesso. Oramai la Maceratese ha identità e valori forti. L’importante è mantenere l’intensità sempre ad alti livelli e sul 4-0 contro il Valdichienti Ponte i ragazzi andavano a mille". Sfredda svela gli obiettivi: "Tirarsi fuori e raggiungere metà classifica perché sono certo che quando ci sarà serenità la Maceratese potrà fare tutto. Tra un mese tireremo le somme dopo avere affrontato Sangiustese, Osimana e Atletico Ascoli".