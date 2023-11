Il Fabriano Cerreto corre forte con i gol di... Cicci e Ciacci

Fabriano Cerreto

3

Vismara

1

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Spitoni; Barilaro, Marino, Stortini, Crescentini; Cicci, Grazioso (22’ st Lispi), Corazzi (39’ st Carmenati); Tizi, Zuppardo (1’ st Ciacci), Gubinelli (11’ st Poeta, 32’ Carnevali). All. Tiranti.

VISMARA (4-4-2): Melchiorri; Nicolini, Liera, Palazzi (1’ st Iacomucci), Beninati; Paduano (1’ st Gaudenzi), Pistola, Letizi, Pagnini (42’ st Ballotti); Renzi, Rossi. All. Ferri

Arbito: Serpentini di Fermo

Reti: 13’ e 20’ pt Cicci, 14’ st Rossi. 45’ st Ciacci

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti: Letizi, Corazzi, Carmenati, Pistola. (Recupero 2+6)

FABRIANO

Decimo risultato utile per il Fabriano Cerreto che supera il Vismara per 3 a 1, sale al terzo posto ad un solo punto dalla seconda e a 4 dalla prima. Un successo meritato contro un avversario ostico che nella prima parte della gara ha subito la doppietta di Cicci realizzata in 7’ su due disattenzioni difensive nonostante avesse giocato meglio dei locali. Nella ripresa gli ospiti dimezzano il risultato e poi nel finale si arrendono all’eurogol di Ciacci. Fabriano in vantaggio al 13’: Barilaro batte un fallo laterale come un calcio d’angolo Cicci in area svetta di testa, pesca l’angolino più lontano e Melchiorri è battuto (1-0). Al 17’ Pagnini sfiora l pari, ma al 20’ arriva il raddoppio del Fabriano con Cicci che su assist di Gubinelli di testa supera l’estremo ospite (2-0). Nella ripresa gli ospiti vanno in gol al 14’ con Rossi che ribatte in rete una corta respinta di Spitoni (2-1). Il Vismara cerca il pareggio, ma nel finale il Fabriano chiude le ostilità con Ciacci che dal limite dell’area pesca l’incrocio dei pali e fissa il risultato sul 3-1.

Angelo Campioni