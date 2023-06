Il FanClub al Mugello Baldassarri ripaga i tifosi

Tanti amici di Montecosaro e del FanClub si sono vestiti di azzurro e con bandiere e striscione appresso si sono recati nella non lontana Misano per sostenere Lorenzo Baldassarri. Era la prima volta nella nuova esperienza in Superbike sul tracciato "di casa" e la trasferta romagnola dei supporters è stata ripagata, perché il Balda ha sfoderato forse il miglior weekend da debuttante. Con estrema costanza, come mai era avvenuto finora in questa stagione, il centauro 26enne è riuscito infatti ad avere prestazioni tali da battagliare sempre tra i dieci migliori. Nella prima manche del sabato ha concluso al 15° posto, quindi è stato 12° nella Superpole Race (corsa veloce di 10 giri, porta punteggio in classifica per chi arriva nelle prime nove posizioni e determina appunto i primi 9 della griglia), infine nella seconda manche ha a lungo lottato nel gruppo in bagarre per l’8° posto. Purtroppo una caduta, fortunatamente senza conseguenze, quando restavano 7 giri al traguardo ha bruscamente interrotto il suo fine settimana di Misano. Comunque sul tracciato dove aveva festeggiato la prima vittoria in Moto2, Baldassarri ha immesso altri punti alla sua graduatoria iridata e adesso sia lui che il team (GMT94 Yamaha) non vedono l’ora di salire a Donington per il sesto appuntamento del Mondiale Superbike in programma a fine mese.

Andrea Scoppa