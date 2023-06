Il Fano aspetta il mister Russo sfoglia la margherita

Potrebbe essere questa la settimana "buona" per la scelta del nuovo allenatore dell’Alma al posto di Andrea Mosconi emigrato a Campobasso? Forse. Sul taccuino del presidente Mario Russo dovrebbero esserci scritti anche i nomi di Davide Ciampelli, Raffaele Esposito e Marco Scorsini che le solite voci che circolano indicherebbero come in "pole position" per sedersi sulla panchina granata il prossimo anno. Il condizionale però in questi casi è d’obbligo, sia per quanto riguarda la tempistica della scelta, sia per ciò che concerne il nome del tecnico. Perché lo stesso presidente Russo, alla domanda su quando sarà annunciato il nuovo tecnico del Fano, si è premurato di rispondere che "Lo faremo con calma". Un’annotazione sibillina che lascia aperte le porte a diverse interpretazioni, non esclusa quella che il presidente Mario Russo voglia attendere fino al 20 giugno prossimo, ultimo giorno di iscrizione delle società ammesse alla Lega Pro, per capire se ci siano eventualmente i margini di una ipotetica domanda di ripescaggio.

Con tutto quello che consegue poi in termini di scelta dello staff tecnico e di strategie aziendali. Un primo passo nella rideterminazione dell’organigramma societario è stato già compiuto nei giorni con la nomina di Franco Pantaleoni a vicepresidente e di Carmelo Cogliandro a direttore generale. L’ingresso di quest’ultimo, imprenditore nel settore navale, grande appassionato di calcio e dei colori granata in particolare, è stato salutato positivamente nel mondo calcistico fanese perché Cogliandro potrebbe rappresentare quella collaborazione fattiva, quell’aiuto concreto al presidente Mario Russo che lo stesso sindaco di Fano Massimo Seri si augurava fosse messo in campo da parte dell’imprenditoria locale a sostegno del patron dell’Alma. A mettere in relazione Cogliandro con il presidente Russo è stato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Panaroni.

Il quale svela pure un retroscena: "I due si sono conosciuti personalmente lo scorso anno proprio a casa mia – dice il consigliere Panaroni – e da lì è nato tutto un lavoro per cercare di avvicinare di nuovo Cogliandro al Fano calcio. Sono sicuro che l’ingresso di una persona seria e competente nella gestione societaria possa ridare al presidente Russo quell’entusiasmo verso i colori granata scemato negli ultimi tempi. Credo che lavorando tutti uniti e remando tutti nella stessa direzione si possa costruire una società dove, grazie anche all’arrivo di Cogliandro, la sponda fanese possa essere più vicina alle sorti dell’Alma Juventus Fano". Adesso si tratta di entrare nell’operatività e i due, Russo e Cogliandro, dovrebbero vedersi a giorni per gettare le basi di una collaborazione che si spera sia quanto mai proficua al Fano calcio.

Intanto, ieri, l’Alma ha ufficializzato il ritorno di Omar Manuelli: sarà responsabile del settore giovanile.

