Il Fano inchioda la Samb, finisce senza reti

SAMB

0

FANO

0

SAMB (4-2-4): Coco 6; Zoboletti 5, Pezzola 6, Sirri 6, Pagliari 6; Arrigoni 6,5, Barberini 6,5 (34’s.t. Romairone s.v.); Cardoni 6, Alessandro 5 (41’s.t. Martiniello s.v.), Tomassini 6,5, Battista 6 (20’s.t. Paolini 6). A disp.: Pinto, Scimia, Pietropaolo, Chiatante, Orfano, Lonardo. All.: Maurizio Lauro.

FANO (3-5-2): Aniello 7; Mancini 6,5, Tomassini 6, Riggioni 6; Pensalfini 6, Malshi 5,5 (3’s.t. Roberti 6), Urbinati 6, Gonzales 6 (50’s.t. Zingaretti s.v.), Allegrucci 5,5 (15’s.t. Cardinali); Zanni 5,5 (17’ s.t. Badan 5,5),Tenkorang 6 (37’s.t. Zammarchi s.v.). A disp.: Bellucci, Saponaro, Cannavaro, Antonioni. All.: Marco Scorsini.

Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Giuseppe Pio Palumbi di Termoli e Marco Palazzo di Campobasso)

Note: 6041 spettatori, di cui 3758 abbonati. Ammoniti: 19’ Allegrucci, 16’s.t. Urbinati, 20’s.t. Barberini, 21’s.t. Pagliari, 25’s.t. Pensalfini, 27’s.t. Tomassini, 33’s.t. Tenkorang, 49’s.t. Aniello. Angoli 5-2. Recupero 2’, 5’

La Samb si fa grande e grossa per il gioco e il dominio incontrastato della gara. Il Fano, piccolo piccolo, la sgonfia, tenendola al palo con uno zero a zero che fa esultare solo i granata. I rossoblù, invece, si prendono comunque gli applausi della Curva Nord e dei seimila tifosi rivieraschi (cinquantaquattro quelli provenienti da Fano), anche se per Lauro resta il rammarico per il secondo pareggio consecutivo. Il primo tempo di Samb - Fano è stato un senso unico, con il Fano rintanato nella propria metà campo e più spesso nella propria area. Per almeno quarantacinque minuti, la gara del Riviera è stata una caccia alla volpe: i granata in tana, la Samb come un terrier. Gli uomini di Scorsini hanno però mostrato i denti e alla fine sono riusciti a tenere uno zero a zero insperato, anche grazie a un secondo tempo furbo, in cui i granata sono stati capaci di spezzare i ritmi di gioco rossoblù, con cambi ripetuti, falli cercati e presi. Il Fano ha giocato da piccola, da chi sa di essere in una situazione societaria precaria, ed è consapevole di dover lottare con il tempo, le palle sporche, e persino con la fortuna. La fortuna sì, perché la Samb poteva vincere la gara nonostante tutto e nonostante la difesa, ottima, dei granata. La palla buona è arrivata, ed è stata la più netta possibile: 31’ della ripresa, Tomassini approfitta dell’unica grossa sbavatura difensiva granata e viene scalciato.

Dal dischetto, Alessandro scrive il manuale su come non si dovrebbe calciare un rigore: né centrale, né angolato, né forte, né lento. Non era la prima occasione capitata sui piedi del dieci rossoblù: nel primo tempo aveva potuto calciare dal limite a botta sicura, ma aveva centrato il sempre attento Aniello. I primi quarantacinque minuti, però, avevano visto una Samb bella e pericolosa, con tentativi in rapida successione di Tomassini, Pagliari, Battista, di nuovo Alessandro e pure Arrigoni. Il Fano però ha retto nella prima parte di gara, e nella seconda ha provato a spezzare il gioco, puntando sui falli (più quelli subiti che fatti). La Samb ci è cascata, ma alla fine stava comunque per vincere grazie all’unica disattenzione ospite. Alessandro però ha calciato male, regalando un punto prezioso ai fanesi e fallendo l’aggancio al Chieti, ora primo in classifica a dieci punti. Resta però una prestazione convincente, come tutte le prime quattro della Samb in questa stagione.

Pierluigi Capriotti