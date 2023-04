Il Fano non perdona e affonda il Montegiorgio

3

MONTEGIORGIO

1

ALMA JUVE (3-5-2): Tommasino 7; Allegrucci 6, Schiaroli 6, Bonacchi 6; Severini 7, Nappo 7,5, Urbinati 6,5 (40’ st Tomassini ng), Zanni 7 (28’ st Antonioni 6), Carrà 7,5 (22’ st Cecconi 6); Nappello 6 (15’ st Roberti 6), Broso 6 (15’ st Drolè 6,5). A disp. Bizzini, Niang, Brunetti, Serges. All. Mosconi.

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi 6; Morganti 5,5, Perini 6, Diop 6, Pistolesi 5,5; Monza 6 (15’ st Zancocchia 6), De Angelis 6, Santoro 6 (15’ st Antichi 6); Perpaj 5,5, Cardoni 5,5 (25’ st Marini 6), Tenkorang 5,5 (34’ st D’Agostino ng). A disp. Marinaro, Baraboglia, Pavone, Vignaroli, Albanesi. All. Bacci.

Arbitro: Arianna Bazzo di Bolzano 6, assistenti Di Curzio e Nappi.

Reti; 11’ pt Zanni, 18’ pt Monza, 47’ pt Severini, 8’ st Nappo.

Note – Pomeriggio coperto, terreno buono, spettatori 700. Ammoniti: De Angelis. Mosconi (all). Angoli 3-4, recuperi 2’ + 3’.

Un’Alma in gran spolvero supera di slancio il Montegiorgio nell’ultima versione targata Bacci. I granata chiudono la pratica nel primo tempo, grazie al micidiale 2-1 siglato proprio allo scadere dell’intervallo, la perfezionano ad inizio di ripresa e poi lasciano sfogare gli ospiti, protesi nel vano tentativo di riprendere una gara ormai sfuggita loro di mano. La vittoria offre al Fano la quasi matematica certezza dei playoff – 8 punti di vantaggio sul Matese a 3 turni dal termine – ma non ancora la posizione esatta nella griglia degli spareggi che però, molto probabilmente, dovranno essere affrontati fuori casa. Di fronte ad una delle difese meno perforate del girone, l’Alma non ci impiega molto a passare.

Il 3-5-2, almeno sulla carta, di Mosconi vede Broso unico terminale centrale e al tempo stesso roteare in avanti diversi soggetti. Uno di questi, Zanni per l’appunto, dapprima centra la traversa (9’) su un assist a centro area di Severini e poi all’11’ devia in rete un bel cross di Carrà. Quest’ultimo è una delle novità del match, assieme al portiere Tommasino, e riconfermato dopo il gol alla Samb si rivelerà prezioso anche nella terza segnatura. Sul fronte opposto il neo tecnico Bacci disegna un Montegiorgio a tre punte, da destra Cardoni, Perpepaj e Tenkorang, ma le cose migliori vengono dagli altri. Ad esempio, al 17’ cross di Monza, testa di Tenkorang e Perini sempre di testa da due passi fa fare bella figura a Tommasino. Ci pensa allora un minuto dopo Monza che, smarcato, lascia partire una stoccata che batte sul palo e finisce in rete per l’1-1. Il Fano non ci sta, Allegrucci (32’) tira centralmente, Broso (44’) cincischia, come pure Carrà e allora al 47’ Nappello allunga in profondità per Severini il cui pallonetto beffa Forconesi.

Una mazzata per il Montegiorgio, che nella ripresa trova però in contropiede (2’) la palla del pareggio con Tenkorang il cui tiro è murato da Allegrucci. Poi all’8’ ci prova Cardoni (8’) ma para Tommasino. Nel ribaltamento Carrà s’invola sulla sinistra e il rasoterra sul primo palo è conteso da Diop e Nappo col pallone che finisce in porta, 3-1. Nell’ultima parte una girata di testa dell’ex Diop e un paio di volate di Drolé non cambiano la sostanza del risultato e della gara.

Silvano Clappis