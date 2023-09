Il Gallo canta alla fine Barattini castiga la Jesina

K-SPORT MONTECCHIO

1

JESINA

0

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Andreani, Sciamanna, Notariale, Dominici G., Del Pivo, Paoli, Peroni, Dominici E. (29’ st Fabbri), Barattini, Torelli (46’ pt Giunti), Mazzari (15’ st Peluso). All. Lilli

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Garofali (36’ st Capomaggio P.), Capomaggio T., Lucarini, Ciavarella, Zagaglia, Trudo (27’ st Cordella), Belkaid (22’ st Nazzarelli), Pesaresi. All. Strappini S.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto

Rete: 45’ st Barattini

E’ iniziata l’avventura del K Sport Montecchio Gallo, la società pesarese nata tra l’unione dell’Atletico Gallo e il K Sport Montecchio, con una vittoria sofferta giunta allo scadere con Barattini quando ormai il pareggio sembrava cosa fatta. Avvio a basso ritmo con le squadre che si studiano, poi pian piano il Montecchio Gallo prova a prendere le redini del gioco creando alcune situazioni interessanti con il baby Mazzarri che crossa dalla sinistra una palla che il portiere ospite respinge non senza difficoltà. Ci prova poi Torelli che a fine primo tempo dovrà lasciare il campo per un leggero infortunio. Al 24’ risponde la Jesina che sugli sviluppi di un calcio d’angolo crea una pericolosa mischia ed il pallone scheggia l’incrocio dei pali. Al 28’ incursione di Eugenio Dominici imbeccato da Peroni ma il colpo di testa del centrocampista finisce a lato. Allo scadere Belkaid, il grande ex Atletico Gallo imbecca Capomaggio ma Andreani è attento e sventa in angolo.

Il secondo tempo su ritmi più blandi complice anche il caldo. L’occasione più grande al 56’ quando Giunti batte l’ennesimo angolo per i locali ed in spaccata e Giovanni Dominici manca di pochissimo il bersaglio. Quando lo 0-0 sembrava ormai scontato arriva l’azione del match, Fabbri entrato poco prima è imbeccato da Peluso, puntuale il pendolino che scodella in mezzo per Barattini che è bravo ad insaccare sottoporta, per la gioia della tifoseria locale che può festeggiare la prima vittoria di questa nuova società. Ora testa già al campionato, il Montecchio Gallo ospiterà il sempre ostico Castelfidardo mentre la Jesina sarà ancora in trasferta verso Montegiorgio. I migliori Del Pivo, Fabbri e Barattini per i locali; Belkaid, Trudo e Ciavarella per gli ospiti.

Diego Rugoletti