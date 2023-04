Il Gallo canta, la Maceratese non sfonda

MONTEFANO

2

URBINO

2

MONTEFANO (4-3-1-2): Rocchi; Morazzini, Monaco, Mercurio, Postacchini; Guzzini, Sindic, De Luca G. (30’ st Candidi); Palmucci (35’ st Stampella); Dell’Aquila, Bonacci. A disp.: Viti, Moschetta, Trabelsi, Camilloni F., Giampaolini, De Marco. All. Mariani.

URBINO (4-3-3): Stafoggia; Tamagnini, Giunchetti, Magnani (48’ st Boccioletti), Nisi; Carnesecchi, Dalla Bona, Morani (20’ st Esposito); Innocenti, Calvaresi (17’ st Montesi), Russo. A disp.: Fiorelli, Haxhiu, Fiorentini, Cenerini, Venarucci, Sergiacomo. All. Ceccarini.

Arbitro: Rosini di Livorno.

Reti: 4’ st autorete, 15’ st Bonacci, 16’ st Dell’Aquila, 38’ st Montesi.

Note. Espulsi al 27’ st Dell’Aquila e Della Bona. Angoli: 5-4.

MONTEFANO

E’ una ripresa ricca di gol ed emozioni tra Montefano e Urbino, entrambe alla ricerca della vittoria per assicurarsi i playoff ma dovranno attendere l’ultimo match. Primo tempo all’insegna della prudenza tra squadre che si temono: tuttavia sono da segnalare una mischia in area urbinate risolta dal portiere (21’) e la bella parata di Rocchi (24’). Nella ripresa si spezza subito l’equilibrio; (4’) Rocchi viene beffato dalla deviazione di un compagno in un’area intasata. Urbino in vantaggio. Ma il Montefano non ci sta e Bonacci (14’) approfitta di un malinteso della difesa e insacca pareggiando i conti. L’Urbino accusa il colpo e i viola ne approfittano con De Luca sul cui assist è pronto Dell’Aquila nella deviazione vincente. Il Montefano al 16’ si porta così in vantaggio. C’è un fallo su Dalla Bona che reagisce, nel parapiglia l’arbitro lo espelle assieme a Dell’Aquila. I ducali sono costretti ad attaccare e Rocchi si fa apprezzare (34’) quando alza sopra la traversa la conclusione di Magnani. Poco dopo arriva il pareggio (37’): dapprima l’Urbino colpisce il palo e sulla respinta Montesi fa centro. Il Montefano cerca il sorpasso con la punizione di Sindic (40’) e con Monaco (41’).