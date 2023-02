È il giornalista scrittore Matteo Marani, 52 anni, il nuovo presidente della Lega Pro dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli rassegnate nel dicembre scorso. È stato eletto nel salone d’onore del Coni a Roma (58 i club di C presenti) ottenendo 39 preferenze rispetto alle 15 del suo antagonista Marcel Vulpis pure lui giornalista e vicepresidente uscente; due le schede bianche e altrettante le nulle. I vicepresidenti che supporteranno marani nel mandato biennale saranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri ex presidente della società Aversa Normanna e per quattro anni nel direttivo della Lega Pro.