Il giudice sportivo in serie D

Mano pesante del giudice sportivo di serie D sul Notaresco che dovrà giocare una partita a porte chiuse ed è stato multato di 2.500 euro, il Tolentino nel prossimo turno non potrà contare sugli squalificati Massarotti e Salvatelli, fermati per un turno.

Giocatori. Tre turni: Makni (Vastogirardi) "per avere colpito un avversario – si legge nella motivazione – con un pugno". Una gara: Massarotti e Salvatelli (Tolentino), Negro (Avezzano); De Costanzo (Trastevere); Nappo (Fano); Vaccaro (Chieti), Nocerino (Matese), Rossi (Porto d’Ascoli); Massimo (Trastevere).

Società. San Nicolò Notaresco: 2.500 euro di multa e una gara a porte chiuse "in quanto – si legge nella motivazione del giudice – propri sostenitori hanno rivolto reiterate espressioni triviali, offensive ed implicanti discriminazione per motivi di sesso all’indirizzo dell’arbitro. Inoltre lanciavano due seggiolini all’indirizzo di un calciatore avversario e della terna arbitrale. Sanzione così determinata in ragione della idoneità della condotta a cagionare gravi danni alla incolumità fisica degli ufficiali di gara e tesserati e del sodalizio avversario nonché per la recidiva specifica".

Allenatori. Squalificato fino al 31 marzo De Patre (Notaresco): "in quanto – si legge nella motivazione – al termine della gara si è avvicinato con fare minaccioso a un calciatore avversario. In seguito si rivolgeva al direttore di gara brandendo una sedia e rivolgendole espressioni offensive e implicanti discriminazione per motivi di sesso; veniva trattenuto da altri dirigenti del sodalizio".

Un turno: Manoni (Samb).