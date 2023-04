Il gol di Berrettoni regala al Trodica il big match L’Aurora Treia ko dopo una lunga imbattibilità

1

AURORA TREIA

0

: Fatone, Frinconi (45’st Gambacorta), Zandri, Berrettoni, Monserrat, Moriconi (34’st Cartechini), Ciccarelli (48’st Porfiri), Perfetti, Lombardelli (10’st Usignoli), Pantone (40’st Prosperi), Cingolani. All. Lelli.

AURORA TREIA: Cartechini, Fratini (34’st Capponi), Marchetti, Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Buschittari (10’st Piancatelli), Panichelli (18’st Cervigni), Voinea, Badiali, Di Francesco (12’st Andreucci). All. Passarini.

Arbitro: Chiariotti di Macerata.

Rete: 31’st Berrettoni.

Note: spettatori 300 circa; ammoniti Moriconi, Panichelli, Di Francesco, Badiali, Berrettoni, Cervigni; corner 4-2; recupero 0’ e 6’.

"Berrettoni uno di noi". Il capitano, portato in trionfo dalle encomiabili Teste Matte, regala al Trodica il big match del 27° turno, secondo successo consecutivo con Lelli. Questo speciale perché l’Aurora Treia vice-capolista non cadeva addirittura dalla 10ª giornata! L’affermazione è di misura, ma ha un peso gigante, perché i biancocelesti avevano l’obbligo di vincere per ridurre il gap tra la seconda forza (che dovrà riposare) e le altre. Sconfitta bruciante invece per gli ospiti e non solo perché non ci erano più abituati (stop dopo 4 vittorie). Nel sabato che vede a sorpresa la Civitanovese frenare contro la Futura penultima, il team di Passarini infatti non ne approfitta, anzi. E le assenze sono alibi parziale. A decidere una sfida che sembrava incanalata verso lo 0-0 (ma le occasioni locali erano state più pericolose), serve una palla inattiva: al 31’ della ripresa girata volante in mischia su punizione, Cartechini salva d’istinto ma nulla può sul tap-in di Berrettoni.

Andrea Scoppa