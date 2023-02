Il Grottini Team protagonista della gara Ultra Maratona Conero di Porto Recanati

È Marco Menegardi (Gs Orobie) a vincere la seconda edizione dell’Ultra Maratona del Conero, a Porto Recanati, in un tracciato lungo 100 Km. Il 36enne di Castiglione delle Stiviere (Mantova) arricchisce così il proprio palmarés, dopo che nel 2021 aveva realizzato una straordinaria doppietta: la 100 Km del Passatore (che gli era valsa il titolo italiano) e la Run Winschoten in Olanda. Lui è stato l’unico capace di scendere sotto le 7 ore, chiudendo in 6h57’23“.

In seconda posizione taglia il traguardo Marco Visintini (Us Aldo Moro Paluzza), terzo lo spagnolo Ivan Penalba Lopez (Meatesport Riba Roja). A iscrivere il suo nome nell’albo d’oro femminile è invece Serena Natolini (Esercito 4° Reggimento) in 8h18’31“. Nella 50 Km netto successo per Lorenzo Lotti (Asd Berunners), che prosegue un 2023 magico con il tempo di 3h04’17“. Secondo Gabriele Turroni (Asd 100 Km del Passatore), terzo Francesco Giannecchini (Atl.Virtus Lucca).

In campo femminile fa festa la società organizzatrice, il Grottini Team grazie a Silvia Luna, che quest’anno si è dedicata alla mezza distanza aggiudicandosi la prova in 3h25’16“. Alle sue spalle Ivana Di Martino (Canottieri Milano), terza Barbara Cimmarusti (Grottini Team). Nella prova sui 30 km Massimiliano Strappato (Atl.Amat.Osimo) in 1h47’58“ ha prevalso su Giorgio Lampa (Space Running), che allo sprint ha avuto ragione di Angelo Amoroso (Atl.Civitanova). Ad Azzurra Ilari (Circolo Minerva) la gara femminile in 2h10“, davanti a Giuseppina Piccaluga (Atl.Civitanova) e a Elena Fabiani (Grottini Team). La formula di gara, che prevedeva un circuito di 10 km da ripetere più volte ha dimostrato di funzionare grazie anche al lavoro dei tanti volontari chiamati alla gestione del traffico nell’arco della giornata. Un ringraziamento al Comune di Porto Recanati vicino alla manifestazione e a tutte le associazioni e gli sponsor che l’hanno resa possibile.