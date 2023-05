Il Gubbio lancia la sfida "La Recanatese è ostica"

di Andrea Verdolini

A Gubbio si attende la più che probabile sfida di giovedì con grande rispetto: un po’ per quanto successe a novembre, con i giallorossi che si imposero 3-1 al "Barbetti" ma anche, più in generale, per lo strepitoso cammino esterno di Sbaffo e soci che hanno conquistato 15 risultati positivi con 6 vittorie in 19 gare totali lontano dalle mura amiche: "Di sicuro – dice il difensore e capitano umbro Andrea Signorini – non adotteremo tattiche difensive pensando al fatto che possiamo qualificarci con due risultati su tre. Come si raccomanda sempre il nostro allenatore saremo molto aggressivi, cercheremo di andarli a prendere con il nostro pressing anche perché fare calcoli può essere molto molto pericoloso".

Lei, da 3 stagioni, è una colonna difensiva della squadra, spesso affiancato a Redolfi e Portanova: al di là dei 14 gol di Sbaffo e dei 10 di Carpani la Recanatese risulta insidiosa per non dare grandi punti di riferimento in avanti.

"È sicuramente una delle loro caratteristiche, anzi è l’aspetto forse più insidioso e che li rende micidiali. Diciamo poi che con i giocatori citiati non sono consentite distrazioni di nessun tipo".

Al ritorno vi siete rifatti vincendo 2-0 al Tubaldi con la rete in apertura di Di Stefano e il raddoppio di Vazquez.

"Vero, ma non dobbiamo concentrarci troppo sul passato: siamo consapevoli che ci aspetta una partita ostica contro una compagine partita per salvarsi, arrivata ai playoff e verso la quale dobbiamo toglierci il cappello".

Il vostro campionato, a un certo punto, poteva anche far pensare a qualcosa di molto più prestigioso di un comunque dignitoso quinto posto conclusivo.

"Forse sì, ma siamo comunque molto contenti della nostra stagione. A dicembre, prima della sconfitta di Montevarchi, eravamo secondi (in più di una circostanza tra l’altro a un solo punto dalla leader Reggiana), poi c’è stato un momento negativo, piuttosto prolungato per la verità però, proprio vincendo a Recanati, siamo riusciti a ripartire bene tra l’altro infilando 4 vittorie consecutive. Adesso, non è una frase fatta, i playoff sono un nuovo campionato al quale non vogliamo semplicemente partecipare, anzi".

In definitiva che gara si aspetta?

"Aperta e penso anche ricca di spunti interessanti. Teniamo conto che torneremo in campo dopo 18 giorni (il Gubbio ha comunque disputato giovedì un’amichevole con il Fano vinta 3-0 con gol di Semeraro, Rosaia e Arena, ndr) e qualche incognita in più potrebbe esserci".

Sulla sponda leopardiana invece si riprenderà lunedì, dopo una domenica di relax e sarà, quella dell’8 maggio, una giornata "campale" con, finalmente, l’ufficialità della gara di Gubbio a proposito della quale, al momento, l’orario più probabile d’inizio è quello delle 20.30. La notizia è poco più di un’indiscrezione, ma è quanto trapelato dalle "segrete stanze". La Lega in ogni caso vuole partire come certifica il fatto della costituzione in giudizio insieme a tutte le associate: il calendario d’altronde non consente alternative.