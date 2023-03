Il Karate-Kai Shotokan si fa valere a Lanciano

Tre giovani agonisti del Karate-Kai Shotokan Civitanova hanno partecipato al campionato nazionale di kata tki promosso a Lanciano dall’ente di promozione Opes Italia. Presenti atleti di 19 associazioni sportive del centro Italia. Tutti e tre gli allievi del presidente Umberto Tocchetto e del tecnico Massimo Castignani sono saliti sul podio mettendosi in evidenza nelle rispettive categorie e dimostrando di avere talento. Meglio di tutti si è comportato lo junior Pietro Martellini, che si è guadagnato la medaglia d’argento. Terzi posti per l’altro junior Jacopo Natalucci e per l’esordiente Diego Castignani. La gara e le belle prestazioni daranno ulteriori motivazioni ai piccoli atleti per lavorare sodo e fare registrare altri progressi.

Nella foto: da sinistra, Jacopo Natalucci, Pietro Martellini, Diego Castignani e il coach Massimo Castignani.