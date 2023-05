"Il ko non toglie nulla al nostro bel cammino"

"È stata una gara che non ha nulla a che vedere con quelle disputate in precedenza". Pietro Giacomini, direttore sportivodel Casette Verdini, commenta la sconfitta esterna con la Cluentina. "Abbiamo iniziato bene, il gol preso su una leggerezza difensiva ci ha poi condizionato. Abbiamo pareggiato nel finale, ma ci hanno segnato di nuovo dopo che abbiamo sfiorato il raddoppio". L’obiettivo era la vittoria per coltivare il sogno dei playoff. "Al momento l’Aurora Treia ha un vantaggio cospicuo e non si farebbero, sulla carta c’è però ancora una piccolissima speranza. Noi – dice il diesse – ci proponiamo di sfruttare le ultime due gare per raggiungere la migliore posizione in classifica, se questa dovesse garantirci i playoff ne saremmo ovviamente contenti altrimenti saremo comuque soddisfatti perché i ragazzi hanno disputato un campionato straordinario".