Il maceratese Enzo Casadidio eletto nel Consiglio nazionale

Enzo Casadidio, originario di Pieve Torina, è il nuovo componente del Consiglio nazionale del Coni, in rappresentanza delle discipline sportive associate. È il primo maceratese che entra a far parte del Consiglio nazionale del Coni. Alla guida dal 2016 della Federazione giochi e sport tradizionali (FIGeST), Casadidio nel 2018 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la benemerenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica. Consulente del lavoro, iscritto all’Albo provinciale dal 1975, è revisore legale in molte amministrazioni pubbliche. Nato a Pieve Torina, si è diplomato geometra all’Istituto tecnico commerciale e per geometri "Giovanni Antinori" di Camerino, città dove si è trasferito con la alla famiglia dopo il terremoto del 2016. È presidente del Collegio sindacale della Bcc dei Sibillini "Cassa rurale ed artigiana di Casavecchia", è stato sindaco revisore alla Casa artigiani di Macerata, al Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, all’Agenzia Marche del Lavoro, alla Contram, alla società Contram servizi, alle Farmacie comunali di Civitanova, alla società gas Marca di Civitanova, vice presidente della società Valli Varanesi. Con lui la Federazione italiana giochi e sport tradizionali è cresciuta sia per numero di Associazioni, di iscritti e per discipline. Casadidio è ambasciatore per l’Italia nel mondo per l’Itsf, l’International Table Soccer Federation.