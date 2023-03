Il Majora Racing Team Cingoli si fa valere alla prova a Ponzano di Fermo

Soddisfacente per comportamento e per maturare esperienza l’esordio stagionale dell’Ad Majora Racing Team di Cingoli, che al Cross Park di Ponzano di Fermo ha partecipato alla competizione di motocross, in palio il Trofeo Francesco Fiori, riservata ai giovani più promettenti a livello nazionale. L’Ad Majora Racing Team ha presentato quattro piloti di tre diverse categorie. Greta Polita che con i suoi 9 anni è un po’ la mascotte della squadra cingolana, impegnata con la sua Yamaha nella Mini 65 non ha sfigurato nel gruppo dei concorrenti completamente maschile meritando un premio personale. Gabriele Romanu e Dario Gagliardini, entrambi su Husqvarna nella 85 Senior, hanno disputato una positiva prestazione che avrebbe avuto una connotazione ancora migliore se nella seconda manche una rottura del mezzo non avesse costretto Romanu al ritiro. Molto incoraggiante il comportamento di Nicolò Tobaldi, 125 Junior, che con la sua Fantic è riuscito a evitare l’insidiosità della pista resa pesante dalla pioggia, esibendosi in due ottime partenze e dimostrando la validità della preparazione fisica sostenuta per recuperare al meglio dopo l’infortunio dell’anno scorso. Hanno assistito il quartetto gli allenatori Alessio Della Mora e Sylvano Agostinelli, il supervisore Andrea Domizi, il meccanico Luca Raimondi. L’Ad Majora Racing Team si riproporrà domenica 26 marzo al Tittoni di Cingoli per la prova del campionato regionale Uisp. Gianfilippo Centanni