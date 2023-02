Il Matelica acciuffa nel finale l’Aurora Treia Il Monturano ribalta il risultato con il Corridonia

Aurora Treia

1

Matelica

1

AURORA : Frascarelli, Gobbi, Marchetti, Romagnoli, Palazzetti, Mulinari (17’ st Filacaro), Capponi (27’ st Marini), Panichelli (18’ st Cervigni), Voinea, Badiali (27’ st Di Francesco), Andreucci (43’ st Fratini). A disp.: Cartechini, Capradossi, Ruani, Piancatelli. All. Passarini.

MATELICA: Ginestra, Marino (26’ st Girolamini), Merli, Kakuli (15’ st Gubinelli), Zappasodi, Ferretti, Aquila, Scotini Jacopo, Papa, Rango (36’ st Pettinelli), Chornopyshchuk. A disp.: Petrelli, Vitali, Piermattei, Scotini Lorenzo, Ginesi, Bartilotta. All. Ciattaglia.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 16’ st Andreucci, 41’ st rig. Aquila.

Note: espulso al 40’ st Romagnoli per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Capponi, Voinea, Panichelli, Mulinari (AT) - Marino, Kakuli, Papa. Angoli: 5-1.

Pareggio tutto sommato giusto in una gara in cui l’Aurora Treia deve fare punti per non perdere il contatto con la vetta mentre il Matelica deve scalare posizioni per raggiungere la zona playoff. Parte subito bene l’Aurora Treia al 10’ con Badiali che tira tra le braccia del portiere. L’Aurora Treia chiude il primo tempo sfiorando la marcatura prima con Capponi da fuori area poi con Voinea che non trova il tempo della girata. Nel secondo tempo l’Aurora Treia comincia bene e al 60’ sfiora il gol con Capponi sul cui tiro si allunga il portiere Ginestra salvando la porta. È il preludio del gol che arriva un minuto dopo, Mulinari scende bene sulla destra e mette una palla invitante su cui si fionda Andreucci che di testa schiaccia alla destra del portiere. Aurora in vantaggio. Il Matelica si riversa avanti alla ricerca del pareggio creando diverse occasioni: al 67’ Aquila dal limite dell’area lascia partire un bolide che sfiora la traversa. L’Aurora Treia potrebbe raddoppiare con Voinea il cui colpo di teta è debole e per Ginestra non ci sono problemi. Al 78’ Matelica pericoloso con Rango, il tiro finisce alto da posizione favorevole. Il pressing del Matelica dà i suoi frutti all’85’ quando Aquila, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra, si trova da solo davanti al portiere e costringe Romagnoli al fallo. Per l’arbitro è rigore e c’è anche l’espulsione del fantasista dell’Aurora Treia; sul dischetto si presenta Aquila che batte Frascarelli e pareggia il conto.

Francesco Compagnoni