Il Matelica si aggiudica un bel derby

HALLEY

87

GOLDENGAS SENIGALLIA

81

HALLEY : Sulina 9, Mariani 27, Mazzotti 12, Provvidenza 10, Musci 10; Carone, Porcarelli, Riccio 17, Mentonelli ne, Pecchia ne, Verri ne, Ciampaglia 2. All. Trullo

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 14, Imsandt 4, Brigato 19, Landoni 19, Medizza 2; Sanna 8, Arceci ne, Neri 5, Casabianca ne, Bassi ne, Benzoni, Bracci 10. All. Gabrielli

Arbitri: Giardini di Ancona e Di Santo di Chieti

Un bel derby va al Matelica che batte Senigallia. Al via coach Gabrielli per la prima volta propone Imsandt al posto di Neri. Primo quarto spettacolare con un Brigato sugli scudi (12 punti) e Goldengas avanti 22-25. L’equilibrio permane nel secondo quarto. Mariani è immarcabile e conduce i locali al 43-43. Mariani, ancora lui, fa allungare i locali (61-54 al 25’) ma al 30’ Senigallia a un soffio (66-65). Landoni e Sanna riportano avanti la Goldengas (69-72 al 33’). Finale punto a punto e Matelica è più lucida: Riccio, Mariani e Provvidenza non perdonano.

Andrea Pongetti