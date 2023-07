Il mercato dei dilettanti La Civitanovese si rinforza

Un rinforzo a centrocampo per la Civitanovese, la società ha tesserato Matteo Bernardini, classe ’96, proveniente dal Certaldo dove ha centrato la promozione in D attraverso la Coppa Italia. Il giocatore ha sposato il progetto rossoblù: "Sono felice della scelta nonostante avessi l’opportunità di andare in serie D con la mia vecchia società, ma – dice il calciatore – non potevo rinunciare a una società forte come la Civitanovese e a un pubblico così importante". Il Valdichienti Ponte è sulle tracce dell’esperto attaccante Henry Shiba, lo scorso anno all’Aquila. Il Montefano sta facendo un pensiero sul centrocampista Andrea Capponi, 23 anni, lo scorso anno all’Atletico Ascoli che ha preso Matteo D’Alessandro, ex Porto d’Ascoli. Montegiorgio ha preso il portiere Paolo Grifi, ex Casette Verdini. Gianluca Bugaro, lo scorso anno alla Maceratese, piace a Urbania, Forsempronese e Jesina. A proposito dei leoncelli, la società è sulle tracce dell’attaccante Pietro Orlandi, lo scorso anno al Lama (Eccellenza umbra), e del difensore centrale Lorenzo Mechetti (Nestor). Il Monturano si è assicurato l’attaccante Andrea Tracanna (2000) Il centrocampista Angelo Nardacchione, classe 2005, è stato confermato dal Potenza Picena. Il centrocampista Alessio Martellucci è un nuovo giocatore dell’Esanatoglia, nello scorso campionato in forza alla Pergolese. Il Corridonia ha preso l’esterno destro di difesa Marco Mariani, nelle ultime stagioni a Trodica, Potenza Picena e Settempeda. Il centrocampista Simone Biondi resta per la quarta stagione con la Vigor Montecosaro. Il Matelica ha confermato Carmine Fellone responsabile del settore giovanile e ha ceduto Luca Reti (2009) che giocherà nella formazione nazionale under 15 dell’Ancona.