Il miglior Trodica a testa alta sul campo della capolista

CLUENTINA

La separazione tra la Cluentina e mister Canesin è durata due mesi. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano canta Venditti… Nei giorni di Pasqua il club ha deciso di interrompere il rapporto con Marinelli e, dunque, sarà con Canesin che farà la volata salvezza (questo weekend la squadra riposa e tornerà in campo il 29). Il presidente Massimiliano Marcolini spiega le motivazioni del passo indietro: "Semplicemente notavo che la squadra non stava più seguendo l’allenatore e allora abbiamo optato per intervenire, anche perché per il rush finale occorre essere al 100%". Però con Marinelli avevate fatto 6 risultati utili prima dei 2 ko: "Vero, 10 punti su 8 gare. Tuttavia divido un primo mese ottimo, con la squadra che aveva reagito anche oltre le aspettative, e un secondo mese non positivo. Inoltre, qualcosa si era inceppato. Quando ho verificato che Canesin sarebbe tornato volentieri a guidare una squadra che ben conosce, l’ho richiamato. La nostra lunga sosta? Sì ha favorito il cambio, ma è stata solo una coincidenza".

Andrea Scoppa