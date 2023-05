Il Montecchio non fa sconti, l’Urbania alza bandiera bianca

URBANIA

1

K SPORT MONTECCHIO

2

URBANIA: Ducci, Rossi (20’ st Sema), Aluigi, Brisigotti (20’ st Bicchiarelli), Giovanelli (34’ st Cantucci), Temellini, Pagliardini, Paradisi, Fraternali (12’ st Ottaviani), Braccioni, Franca (12’ st Monceri). All. Omiccioli.

K SPORT MONTECCHIO: Garoffalo, Paduano, Pizzagalli, Paoli (30’ st Federici), Passeri, Bellucci (11’ st Baldelli), Bastianoni, Dominici, Vegliò (21’ st Tatò), Peluso (14’ st Sartori), Rossi (11’ st Fontana). All. Lilli.

Arbitro: Mancini di Macerata.

Reti: Sartori 62’, Tatò 71’, Pagliardini 81’.

URBANIA

Il Montecchio contnua a non fare prigionieri e nella tana dell’Urbania si impone per due reti a uno, infliggendo ai durantini la seconda sconfitta interna stagionale. Il primo tempo si apre con l’Urbania che offre la passerella ai neocampioni del torneo di Promozione. Gli uomini di Lilli gestiscono con un Paoli sugli scudi, cercando di limitare le sfuriate dei biancorossi. Nella ripresa i cambi fanno la differenza, i subentrati Sartori e Tatò portano il Montecchio sul duplice vantaggio. Sartori è bravo a sfruttare un lancio lungo e bruciare Giovanelli, a tu per tu con Ducci fulmina l’estremo difensore. Un’indecisione della linea difensiva mette di nuovo il Montecchio nelle possibilità di siglare la rete del raddoppio, l’under Tatò colpisce la palla con un collo destro che finisce all’angolino. Da segnalare, nel frattempo, l’ammonizione di Paoli, unica nota stonata di una partita eccellente e che costringerà il centrocampista a saltare il derby con il fratello nel prossimo turno. L’Urbania non ci sta e prova a riaprire la partita, l’ennesimo grande gol di Pagliardini non modifica il risultato. Nel finale il rammarico per l’Urbania che spreca tanti gol non allungando sulle inseguitrici.

Andrea Alessandroni