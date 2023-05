Il Montefano ai playoff "Non temiamo nessuno"

"Al Montefano non manca nulla per firmare un’impresa e passare il turno". Nico Mariani, allenatore dei viola, carica la squadra che a Fossombrone deve solo vincere per andare avanti nei playoff, calcio d’inizio alle 16.30. In caso di parità dopo i 90 minuti si giocheranno i supplementari e se non dovesse esserci una vincente passerà il turno la squadra meglio posizionata in classifica. Il Fossombrone ha chiuso con 53 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Atletico Ascoli, il Montefano ha terminato il cammino in campionato al quinto posto con 47 punti.

"Ci attende – aggiunge il tecnico – un gara difficilissima contro la formazione più forte, quella che avrebbe meritato di vincere il campionato per quanto mostrato sul campo e per come ha lavorato". In campionato il Fossombrone ha battuto il Montefano in casa (2-0) e pareggiato (1-1) in trasferta, ma il pensiero di quelle due partite deve essere accantonato. "C’è sempre da valutare gli aspetti in ci sei andato in difficoltà e individuare dove è possibile fare male. Abbiamo lavorato sotto questo punto di vista e oggi sapremo se quanto fatto è stato sufficiente. Noi possiamo farcela perché abbiamo nelle corde le potenzialità per firmare un’impresa. Non mi sono mai sentito inferiore a nessuno, affronteremo la più forte con il giusto atteggiamento". Non sarà disponibile l’attaccante Dell’Aquila che sconta il secondo e ultimo turno di squalifica, ma il giocatore sarà assieme ai compagni e, dal di fuori del campo, non farà mancare il sostegno così come i tifosi. "Giovedì – ricorda Mariani – abbiamo fatto una cena assieme ad alcuni sostenitori i quali ci hanno confidato che a Fossombrone non saremo soli ma potremo contare su 3.600 persone, cioè su tutto il paese che crede in noi e i tifosi che oggi saranno al campo rappresenteranno tutto il paese".

Ecco le parole di Michele Fucili, allenatore del Fossombrone. "Deve darci una grossa carica giocare un playoff davanti al nostro pubblico. Il Montefano vanta il miglior attacco, servirà una prestazione di sacrificio e concentrazione". Nel Fossombrone sono squalificati Urso e Germinale, acciaccati Rosetti e Riccardo Pandolfi. La partita sarà arbitrata da Ercoli di Fermo, mentre Atletico Gallo-Azzurra Colli, cioè l’altra gara di playoff, sarà diretta da Skura di Jesi.