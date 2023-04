Il Montefano atteso da una partita ricca di insidie Mariani: "Dobbiamo essere impeccabili, loro sono forti"

"Dovremo essere perfetti per continuare a cullare un sogno". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla della gara di oggi alle 16 in casa del Valdichienti Ponte dove i viola, terzi in classifica, vogliono tenere il passo per restare nell’alta classifica. "Ci attende – aggiunge – una gara difficile, come del resto saranno anche le altre. Troveremo un avversario ferito dall’eliminazione in Coppa, desideroso di rifarsi dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Ascoli, ben allenato e che può contare su elementi importanti per la categoria". È comprensibile che ora possa subentrare un po’ di pressione considerando che ci sono tre punti a dividere la prima dalla quinta in classifica. "Abbiamo fatto un patto con la società, cioè di lottare fino alla fine senza porci limiti ma vivendo con serenità queste fasi. Comunque vada è una stagione che rimarrà nei cuori di tutti e questo ce lo ripetono in paese. Sarà un Montefano determinato, possiamo fare bene riuscendo a esprimere il nostro calcio, facendo forza sulle nostre convinzioni per giocarci un obiettivo prestigioso sapendo che società e tifoseria sono ambiziosi". Oggi sono indisponibili lo squalificato Rocchi e l’infortunato Latini. "In questi giorni – spiega Mariani – ho colto le sensazioni di una squadra che vuole fare risultato, poi dall’altra parte c’è un avversario e niente è semplice. Noi giocheremo a viso aperto convinti di quanto fatto e dimostrato".