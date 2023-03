Il Montefano si prepara per l’Osimana "Una gara che svelerà il nostro futuro"

"A Osimo ci attende una delle gare più difficili contro una formazione organizzata e costruita per vincere". Mattia Moschetta, esperto difensore del Montefano, è proiettato sul prossimo match che mette di fronte due squadre appaiate in terza posizione. "Si tratta – aggiunge – di uno scontro diretto che può farci capire quale tipo di campionato potremo fare, è una gara che ha un’importanza per la classifica e anche per il morale". I viola sono reduci da quattro pareggi di fila. "Li abbiamo accolti con amarezza – dice il difensore – perché avremmo meritato almeno due vittorie per quanto fatto vedere in campo, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni costruite".

Ultimamente si è messa di mezzo anche l’influenza che ha messo ko alcuni giocatori per il match contro la Sangiustese di domenica scorsa. "Vero, però stiamo un po’ meglio". Il Montefano è tra le protagoniste del campionato e adesso l’obiettivo è centrare un posto nei playoff, un altro traguardo quando inizialmente si era partiti per salvarsi anche se il tecnico ha detto sin dall’estate che i viola hanno i mezzi per centrare uno dei primi posti. "Non sono sorpreso dell’attuale terzo posto. Alla fine del girone di andata è possibile farsi un’idea e noi non abbiamo mai sofferto nessun avversario, magari con il Fossombrone abbiamo fatto fatica. Però vista la nostra rosa avevo pensato a un Montefano da primi posti". Può anche darsi che simili obiettivi possano trasformarsi in un peso sulla squadra. "Non è nel nostro caso, la società – conclude Moschetta – ci fa lavorare tranquilli e l’ambiente è sereno, con simili premesse tutto diventa più facile".