"Il Montefano sogna i playoff Faremo di tutto per conquistarli"

"Abbiamo una squadra forte che può fare un importante salto avanti e chiudere al meglio la stagione". Nico Mariani, allenatore del Montefano, è proiettato all’ultima giornata di campionato quando la sua squadra sarà impegnata sul campo dell’Azzurra Colli per giocarsi i playoff. "Conquistarli – aggiunge – sarebbe un risultato incredibile e vogliamo coronare questo sogno per la società e per i tifosi che contro l’Urbino ci hanno incitato e sostenuto fino alla fine. Adesso c’è la sosta e recuperiamo le energie per il rush finale". I viola hanno pareggiato contro l’Urbino. "Alla fine ero dispiaciuto per il pareggio. Siamo andati sotto su un episodio, in poco meno di 5 minuti abbiamo ribaltato il risultato e ci hanno pareggiato sfruttando un nostro errore individuale". Magari si sarebbe potuto cercare di più la conclusione dalla distanza considerando il campo scivoloso. "In certi momenti occorre fare di più, magari anche quello. Abbiamo comunque disputato una bella gara e non posso rimproverare nulla ai giocatori, dobbiamo solo essere più attenti, curare il particolare per evitare certi errori". Il Montefano è la squadra ad avere segnato di più (46) ma è anche quella ad avere subito troppe reti (33). "Possiamo contare sul migliore attacco del campionato ed è un risultato significativo. Mi preoccupano i tanti gol presi, la maggior parte frutto di disattenzioni individuali. Dobbiamo ripartire con la stessa fame mostrata dopo il gol dello svantaggio".