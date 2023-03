Il Montefano sta vivendo un sogno Palmucci: "Il paese al nostro fianco"

"Dobbiamo dare il massimo in una classifica così corta dove tutto è possibile: dalla vittoria del campionato all’esclusione dai playoff". Matteo Palmucci, trequartista del Montefano, guarda soprattutto al presente e cioè alla gara di domenica in casa del Valdichienti Ponte. "C’è da proseguire – aggiunge – sulla strada imboccata mantenendo un profilo basso, sacrificandosi in campo e seguendo alla lettera le raccomandazioni dell’allenatore. Ci attende un avversario di valore, vincitore della Coppa Italia regionale, che ha elementi di qualità come Omiccioli, Triana, Palmieri. Dovremo essere perfetti". I viola sono terzi in classifica con 45 punti, due lunghezze sopra c’è la capolista Atletico Ascoli e un punto sotto l’ultima formazione che accede ai playoff. "È da non credere di stare in questa posizione dopo anni in cui abbiamo lottato per la salvezza. Stare lassù fa un bell’effetto, specialmente a chi come me è del paese". La squadra ha portato entusiasmo nel paese. "Specialmente nelle ultime settimane – spiega Palmucci – il clima è piuttosto caldo. La gente ci incontra in giro e ci incita a dare ancora di più. C’è un calore e un interesse come quando siamo saliti in Eccellenza". Quest’anno c’è Nico Mariani per la prima volta sulla panchina viola. "Ci ha portato tanto alzando il livello della squadra. Si è ambientato subito creando una famiglia, sul piano tecnico e tattico è molto preparato". Mancano tre giornate, ma cosa indica il serbatoio della squadra? "Con questa classifica non si sente la stanchezza: ci sono tante di quelle motivazioni che ti danno la benzina per arrivare alla fine".