Il Montegiorgio cade in casa, ora la salvezza è quasi impossibile

MATESE

(4-3-3): Forconesi 7; Morganti 5,5 (14’ st Albanesi 6), Perini 6 (44’ st D’Agostino sv), Diop 6, Pistolesi 6; Monza 5 (1’ st Zancocchia 6), De Angelis 6, Santoro 5,5 (1’ st Antichi 5,5); Cardoni 5,5 (14’ st Marini 6), Perpepaj 6, Tenkorang 6. All. Bacci.

MATESE (3-5-2): Palombo 7,5; Riccio 6, Szyska 6, Setola Luigi 6; Camorani 6 (40’ st Blando sv), Carnevale 5,5, Ricciardi 7, Ricamato 6,5, Langellotti 6, Napoletano 6 (46’ st De Marco sv), Sorrentino 7 (44’ st Reda sv). All. Urbano.

Arbitro: Stabile della sezione di Padova.

Rete: 27’ pt Sorrentino.

Note: ammoniti Langellotti, Perini e Diop; corner 7-2; recupero 0’ pt, 4’ st.

Ora l’impresa salvezza per il Montegiorgio si trasforma da montagna impervia a quasi missione impossibile. La gara della svolta doveva essere quella con il Matese di mister Urbano che alla fine porta via dal Tamburrini i tre punti con il copione solito di tutte le squadre vittoriose a queste latitudini: portiere attento (ottimo a dire il vero l’ex Fermana Palombo) e concretizzare anche una sola delle occasioni da rete costruite. Ora per i rossoblu, dopo questo ko è penultimo posto ed è asslutamente complicato ipotizzare, classifica e rendimento alla mano, una inversione di tendenza negli ultimi 180 minuti. Eppure l’avvio e l’approccio alla gara è stato di quelli promettenti con i rossoblu subito a un passo dal gol. Grande lo spunto del 2005 Pistolesi sulla sinistra dopo due giri di lancette, palla al bacio per Cardoni sul secondo palo che però esalta un Palombo in giornata di grazia. Montegiorgio propositivo ma che porge il fianco al 25’ a Napoletano che non arriva di un soffio sul suggerimento di Camorani. Due minuti dopo equilibrio spezzato in campo: perfetto il cross di Napoletano e millimetrica l’inzuccata di Sorrentino per il gol del vantaggio. Montegiorgio che non ci sta e ci prova con tutte le sue forze. Impreca anche ai legni ma come sempre all’imprecisione. Al 37’ Monza, aportiere battuto, da pochi passi calcia incredibilmente sulla traversa per la disperazione del popolo rossoblu mentre due minuti dopo è attento Forconesi su Sorrentino. Finale tutto di marca rossoblu con un rigore in movimento calciato alto da Cardoni e un tiro dal limite di Santoro, fuori di pochissimo. Avvio di ripresa ancora rossoblu con Perpepaj che calcia centrale mentre al 7’ Perini non riesce a beffare Palombo. Un minuto dopo inzuccata di Diop a lato di poco. Poi un rigore decisamente dubbio per il Matese ma Forconesi ipnotizza a Napoletano. Rossoblu sempre in avanti con Zancocchia alto dal limite, Marite a giro di poco a lato e nel finale l’ennesima beffa. Colpo di testa di Diop perfetto, miracolo di Palombo che si salva con l’aiuto del palo, il secondo di giornata.