Il Monturano ci prova, ma arriva l’ottavo pareggio. L’Urbino adesso è terzo

MONTURANO: Fall, De Carolis, Frinconi, D’Amicis (70’ Alouan), Finucci, Adami Marco, Islami, Loviso, Tracanna (75’ Bracalente), Rotondo, Nacciarriti (64’ Ezzaitouni). All. Cuccù.

URBINO: Petrucci, Bellucci, Tamagnini, Boccioletti, Giunchetti, Magnani, Cusimano, Morani (58’ Pierpaoli), Sergiacomo Luca (50’ Esposito), Sartori, Montesi (70’ Calvaresi). All. Ceccarini.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Note: ammoniti Nacciarriti, Islami, Alouan, Morani. Corner: 5-5. Recuperi: 0+5’.

Ottavo pareggio stagionale per il Monturano che non riesce proprio a centrare la vittoria. La squadra di Cuccù ci ha provato, senza esito, anche ieri al cospetto di un Urbino in lotta per le prime posizioni. La gara si anima subito con due pericolosi tiri dal limite prima di D’Amicis e quindi di Boccioletti. A cavallo del 20’ ci prova Tracanna, che prima non inquadra la porta su assist di Loviso e quindi serve a Nacciarriti un buon pallone a due passi da Petrucci, ma il giovane attaccante alza sopra la traversa. Alla mezzora ci prova l’Urbino: Moroni mette un invitante cross al centro per Giunchetti che di testa costringe Fall alla parata in due tempi.

Ripresa meno densa di occasioni con le squadre che non rischiano oltre misura. Da segnalare al 62’ un gran tiro di Loviso che, su una corta respinta della difesa, scalda le mani di Petrucci, Al 65’ risponde Cusimano, gran botta che Fall alza sopra la traversa. Due minuti dopo conclusione dal limite di Boccioletti, ma Fall è ancora pronto a deviare in corner. Portiere ancora protagonista al 86’ quando blocca un pericoloso colpo di testa di Magnani. A due minuti dalla fine il Monturano ha la palla per vincere la partita: Frinconi tira fortissimo verso la porta e Petrucci con un gran tuffo mette in corner salvando il risultato. Un punto per parte che non consente al Monturano di uscire dalla zona play-out e mantiene l’Urbino attaccato al treno play-off, in terza posizione.