"Il Monturano è forte, non possiamo sbagliare"

"Giochiamo in casa e non possiamo sbagliare". Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, sa quanto sia importante e nel contempo difficile la gara con il Monturano. "Noi – spiega – dobbiamo fare al più presto quei passi per metterci in salvo, mano a mano che si va avanti verso la fine le gare si complicano con gli avversari che danno sempre qualcosa di più". Dall’altra parte il Casette Verdini troverà il Monturano. "Ci sarà una squadra forte che, specialmente in attacco, sa farsi valere con Frascerra, Moretti e Adami, dovremo essere abili a raddoppiarli e ad evitare che prendano palla". Ma il Casette Verdini dovrà anche impensierire gli avversari. "Sul nostro campo grande cerchiamo il possesso palla con un fraseggio abbastanza veloce". L’allenatore Lattanzi non potrà contare sul difensore centrale Menchi. "Purtroppo – conclude il tecnico – ha accusato un infortunio che lo costringerà a restare fermo".