Il Monturano va avanti poi show dell’Aurora

AURORA

3

MONTURANO

1

AURORA : Frascarelli, Gobbi (19’ st Marchetti), Cervigni; Marini (16’ st Romagnoli), Palazzetti, Mulinari; Capponi (26’ st Fratini), Panichelli, Voinea (48’ st Filacaro), Badiali, Di Francesco (22’ st Andreucci) All. Passarini.

MONTURANO: Isidori, De Carolis, Muzi; Islami, Finucci, Cerquozzi (18’ st Viti); Smerilli (21’ st Vitali), Petruzzelli, Moretti, Bracalente (18’ st Frascerra), Adami. All.: Cetera.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 36’ Moretti 41’ Voinea, 6’ st Cervigni, 45’ st Voinea.

Dopo due belle conclusioni di Badiali è il Monturano a passare per primo in vantaggio in una partita dall’importante posta in palio. È il 36’ quando Finucci indirizza la punizione sul secondo palo dove è ben posizionato Moretti che insacca. L’Aurora Treia non ci sta e reagisce prontamente: è il 41’ quando Voinea pareggia i conti mandando dai 20 metri la palla all’incrocio dei pali. Si va al riposo sul risultato di 1-1. L’Aurora Treia ribalta il risultato con Cervigni al 6’ della ripresa che approfitta di una corta respinta e dal limite indirizza la palla in fondo alla rete. Il Monturano potrebbe pareggiare con Moretti che ruba palla all’avversario ma non fa i conti con Mulinari che salva sul tiro a botta a sicura. L’Aurora Treia si rende pericolosa con Andreucci che colpisce il palo e all’ultimo minuto c’è il terzo gol della formazione allenata da Passarini: Voinea sfrutta il cross di Badiali e il suo calcio a giro finisce in fondo alla rete