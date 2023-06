Il monumento in travertino dedicato a Galanti L’opera è stata realizzata dallo scultore Giuliani

Tra i momenti più iconici della 62esima edizione della Coppa Teodori, indubbiamente, va annoverato quello vissuto dagli appassionati venerdì sera. Sul pianoro, infatti, è stato inaugurato un monumento in travertino dedicato proprio alla manifestazione, che per il Piceno rappresenta un motivo di vanto. L’opera, realizzata dallo scultore ascolano Giuliano Giuliani, rappresenta un percorso di montagna con i suoi tornanti ed è stata dedicata anche a Elio Galanti, compianto presidente del gruppo sportivo dell’Automobil Club picena. La targa principale recita: "... erano le 8:30 del 16 settembre 1962". L’Automobile Club ha voluto donare il monumento all’amministrazione comunale. L’opera, come ha ricordato più volte il presidente Gianni Cuccioloni, è stata posizionata in un punto che rappresenta tutte le epoche della gara: prima zona del traguardo, poi di passaggio quando il percorso era Piagge-San Giacomo, ed ora all’inizio del rettilineo di partenza.