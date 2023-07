Il palleggiatore Spina a Civitanova parteciperà al collegiale azzurro L'Academy Lube di Macerata è lieta di annunciare che Gabriele Spina, palleggiatore del 2008, è stato convocato nella Nazionale Allievi per il collegiale di Zocca. Sarà uno dei 18 azzurri. Un grande onore per lui e per la sua squadra.