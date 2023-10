IL PALMARES. Per i cucinieri 25 trofei alzati dal 2001 a oggi

L’ultima finale scudetto ha messo una contro l’altra le due società di pallavolo maschile più titolate in Italia nel nuovo millennio. Trento e Civitanova hanno disputato la nona finale tricolore, per la Lube addirittura è stata la sesta di fila! Non sorprende dunque che sia stato il terzo incrocio col maggiore titolo nazionale in ballo: sia nel 2012 che nel 2017 aveva sempre festeggiato la Lube. Il club biancorosso è invece secondo alle spalle di Modena per quanto riguarda altri due aspetti: il numero di partecipazioni totali alla A1 (46 a 27) e quelle ai playoff (37 a 25). Va evidenziato però che gli emiliani sono nati come Gruppo Sportivo Panini nel lontano 1966, mentre la Lube a Treia nel 1990… I gialloblù sono davanti a tutti come trofei complessivi, lontani grazie a 42 successi in Italia e nel mondo, tuttavia la Lube non ha eguali nel nuovo millennio. Nel palmares è giunta a ben 25 trofei alzati dal 2001, Trento (nata nel 2000) è a quota venti. In dettaglio i biancorossi vantano 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppa Italia, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppa. Il primo trionfo, la Coppa Italia del 2001 e il primo Scudetto, targato 2006, sono stati alzati a scapito della Sisley Treviso che, prima di ripartire dalla B2 nel 2012, aveva messo 33 trofei in bacheca dal 1987.