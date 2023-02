Il pareggio sta stretto alla Maceratese

AZZURRA COLLI

1

MACERATESE

1

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi; Paniconi, Acciarri, Aluffi, Filipponi (45’ Cancrini); Sosi (42’ Alfonsi), Jallow (31’ st Del Marro), Fazzini; Ciabuschi, Gesuè, Petrucci (25’ st Romanazzo). A disp.: Castelletti, Zadro, Spadoni, Albanesi, Pacchioli. All. Stallone.

MACERATESE (4-2-3-1): Santarelli; Iulitti (44’ st Troscè), Casimirri, Misin, Nicolosi; Massei, Pagliari; Tortelli (44’ st Massini), D’Ercole, Cirulli (38’ st Pierluigi); De Iulis (35’ st Mosca). A disp.: Marani, Morandi, Mancini, Cantarini, Pucci. All. Amadio.

Arbitro: Ismail di Rovereto.

Reti: 4’ De Iulis, 6’st Petrucci.

Note: spettatori 300 circa con folta presenza ospite. Espulso Stallone al 7’ s.t. Ammoniti: Petrucci, Massei, Acciarri, Gesuè, Nicolosi, Scartozzi. Angoli: 10-0.

C’era grande attesa al comunale di Colle Vaccaro per il ritorno dell’indimenticato allenatore ‘Peppino’ Amadio protagonista di tre stagioni esaltanti con la compagine rossoazzurra. E per poco la Maceratese di Amadio non ha giocato un brutto scherzo all’Azzurra Colli. In vantaggio con De Iulis dopo soli 4 minuti i biancorossi ospiti hanno sbagliato diverse opportunità per raddoppiare e così ad inizio ripresa il solito Petrucci che pare avere un conto in sospeso con i maceratesi ha trovato la via del pareggio. La gara purtroppo è stata funestata dai due gravissimi infortuni subiti dai difensori centrali dell’Azzurra Colli, capitan Sosi (zigomo spaccato) e Daniele Filipponi (forte trauma cranico) costretti ad uscire a fine primo tempo dal terreno di gioco dopo essersi scontrati violentemente testa a testa. I rossoazzurri di Nico Stallone però si sono compattati e hanno difeso il risultato fino alla fine nonostante i dieci calci d’angolo conquistati dagli ospiti. Un pari che alla fine sta decisamente stretto ai biancorossi colpevoli solo di non aver chiuso ogni discorso nella prima mezz’ora. Il match ha visto la Maceratese passare in vantaggio alla prima occasione: calcio d’angolo che si procura De Iulis, va a calciarlo il solito D’Ercole con palla tagliata in area, la difesa non libera e proprio De Iulis deposita in rete il pallone. Il suo terzo gol stagionale, secondo consecutivo. Inizio di ripresa con l’Azzurra Colli che agguanta il pareggio grazie ad una punizione di Petrucci calciata all’incrocio dei pali. Colli che porta a sette i risultati utili consecutivi. Per la Rata è invece il sesto risultato utile con tre vittorie e tre pareggi, ma il punto non allontana i ragazzi di Amadio dalla zona play-out.

Valerio Rosa