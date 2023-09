Il Picchio non molla la presa su El Kaddouri: ripartono le trattative ad ASCOLI per il marocchino

L’Ascoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa sullo svincolato El Kaddouri. Le parti sono ancora lontane per trovare l’accordo, ma nei prossimi giorni il club bianconero ha intenzione di tornare nuovamente alla carica per il 33enne marocchino dotato di passaporto belga. I primi tentativi effettuati nell’ultima settimana non hanno prodotto il risultato sperato. La trattativa riprenderà nelle prossime ore. Ieri pomeriggio Viali e i suoi uomini sono tornati a lavorare al Picchio Village in vista della ripresa del campionato che sabato 16 vedrà i bianconeri sfidare in casa la corazzata Palermo (avvio alle 14). Il gruppo ha lavorato su possesso palla, partitelle a tema poi seguita da una partita finale il lavoro svolto. Gli allenamenti proseguiranno oggi alle 14. Sempre in data odierna alle 16 prenderà il via la vendita dei tagliandi per il match con i rosanero che potranno essere acquistati in tutti i punti abilitati e online sulla piattaforma Ticketone.