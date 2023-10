Il piccolo David Palombini di Porto Recanati ai quarti ai tricolori giovanili di pugilato

Ha ben figurato il portorecanatese David Palombini, 12 anni appena, che ha partecipato ai campionati italiani di pugilato, in Basilicata, durante la manifestazione intitolata "Sparring Io" e riservata alla categoria allievi (11-13 anni). Palombini, che si allena alla Canappa Boxing Club di Porto Recanati, sotto l’egida del padre ed ex pugile Walter, è arrivato ai quarti di finale, perdendo poi per un soffio l’accesso per la semifinale. Il grande risultato lo avvicina così ai tre provini con la nazionale italiana, in programma tra ottobre e dicembre. Ma la convocazione sembra ormai a portata di mano. Infatti ora Palombini risulta il quinto a livello italiano nella categoria, che vai dai 30 ai 40 chili.