Il Piobbico non sfonda. Mercatellese, buon pari

AUDAX

0

MERCATELLESE

0

AUDAX : Lucarelli, Fiorucci N., Pupita (40’ pt Caselli), Pieretti, Rossi (44’ st Mascellini), Barca, Candiracci, Pierpaoli, Cecchini (42’ st Polselli), Valenti (2’ st Mochi), Talevi All. Sarti

MERCATELLESE: Rossi, Gregori, Ndoj (11’ st Manca), Contucci, Bacciardi, Rocco, Cerpolini, Benedetti (42’ st Matteucci), Paoli (45’ st Romanini), Gori (25’ st Ciaffoni), Bruscia All. Cappelli

Arbitro: Montani di Pesaro.

Note: espulsi al 30’ st Talevi e Cappelli; al 39’ st Valenti.

Derby combattuto e con il giusto esito tra il Piobbico e una coriacea Mercatellese. Dai locali ci si aspettava parecchio ma specie nella prima parte hanno subito molto la tattica degli ospiti con le fulminee ripartenze di un imprendibile Bruscia. I portieri sono stati pressoché inoperosi anche se agli ospiti è stata annullata una rete per fuorigioco difficile da accertare.

Nella ripresa il Piobbico, che nel frattempo aveva perso Valenti per una distorsione, è sembrato assestarsi e ha iniziato a spingere ma sul più bello è salito in cattedra il direttore di gara con errori grossolani. Conseguenza di tali errori è stato il marcato nervosismo in campo serpeggiante dalle panchine a tutti i 22. Eclatante la mischia accesasi per un fallo di gioco di Talevi con tutta la panchina ospite addosso al giocatore locale rimasto in ginocchio. Ad essere espulsi sono stati l’esterrefatto Talevi e il buon Cappelli, reo non si sa bene di cosa. Da lì in pratica non si è giocato più e il risultato è rimasto bloccato sullo 0 a 0.