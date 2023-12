Il Piobbico vince il derby. Montemilone rimontato

AUDAX

1

VADESE

0

AUDAX : Lucarelli, Fiorucci N., Aluigi F., Pierpaoli, Rossi, Barca (29’ st Mascellini), Candiracci (10’ st Fiorucci U.), Pieretti, Patrignani (39’ st Polselli), Valenti (42’ st Mochi), Caselli. All. Sarti

VADESE: Del Gallo A., Giuliano, Fraternali, Virgili (18’ st Lani), Maciaroni, Zaarroui, Rocco, Ndyaie (39’ st Gadji), Tassi, Del Gallo D., Arcangeletti (27’ st Vlavonou). All. Bruscia

Arbitro: Morbelli di Fermo

Rete: 18’ pt Caselli

Note: espulso al 24’ pt Zaarroui per fallo da ultimo uomo

Il Piobbico sfata il tabù interno aggiudicandosi con merito il derby contro la Vadese. Di fronte ad un folto pubblico, i 22 in campo ci hanno messo l’anima divertendo gli spalti con tutti gli ingredienti del campanile: grinta, cattiveria agonistica e nervosismo. Gli episodi decisivi nella prima parte: al 18’ Caselli imbeccato da Patrignani si beve il proprio controllore e batte con freddezza il portiere; al 24’ ancora Caselli parte a razzo costringendo Zaarroui al fallo da ultimo uomo e conseguente espulsione. Ma gli ospiti non demordono e lottano ben guidati da solito Del Gallo. Se è vero che nella ripresa il Piobbico si vede annullare due reti e spreca altrettante occasioni, di contro gli ospiti ribattono colpo su colpo sino all’ultimo secondo creando non pochi patemi ai ragazzi di mister Sarti.