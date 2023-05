Il portiere Amico: "Ora facciamo lo scherzo alla leader del girone"

E’ stata firmata dalla Cluentina la vittoria copertina del 30° turno, a sorpresa i piediripensi hanno steso 1-0 l’Aurora facendo tramontare le speranze di primato dei treiesi. I maceratesi non giocavano da un mese e nella gara del ritorno in panchina di Canesin si sono presi 3 punti inaspettati – per la lunga sosta e per la forza dei rivali – che potrebbero pesare tanto nella volata salvezza. Protagonista in particolare il giovane portiere Amico, ostacolo insuperabile per l’attacco più prolifico del torneo: "Probabilmente la parata più importante – dice – è stata quella fatta nel recupero, un tiro secco che poteva costarci la vittoria. Subito dopo l’arbitro ha fischiato la fine. Siamo stati fortunati ed è un ottimo segno che gli episodi ci siano andati a favore". Ecco, il favore lo avete fatto alla Civitanovese, però domenica sarete là e dovrete farle un dispetto. "Sarà bello giocare in uno stadio immagino pieno visto che in caso di vittoria torneranno in Eccellenza. Se la sono meritata, ma noi proveremo a rovinare la festa".

Andrea Scoppa