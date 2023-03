Il portiere Santarelli: "Playoff? Centrarli è troppo difficile Bisogna chiudere bene per creare entusiasmo nella piazza"

"L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni e fare più punti possibile nelle ultime tre gare". Edoardo Santarelli, portiere della Maceratese, guarda allo scorcio finale del campionato senza lasciarsi andare a sogni mostruosamente proibiti. "I playoff? È difficile centrarli perché deve verificarsi una serie di combinazioni abbastanza improbabili. Noi dobbiamo pensare gara per gara e alla fine tireremo le somme". Il primo ostacolo è il Fossombrone. "Ci attende una gara difficile, considerando che loro stanno lottando per centrare il salto in serie D, noi affronteremo la partita con la voglia di dare continuità alle belle prestazioni. Sarà una gara interessante date le premesse". Magari ci sarà tra i biancorossi una motivazione in più considerando la sconfitta dell’andata. "In quella occasione – ricorda Santarelli – il Fossombrone ha dimostrato tutto il suo valore meritando i tre punti in palio, ci sono stati superiori e per noi potrebbe essere una molla in più dimostrare in casa loro tutta la nostra qualità". Poi i biancorossi sono attesi dalle ultime due in classifica. "L’obiettivo è sempre lo stesso: dare continuità ai risultati per infondere nella piazza ancora maggiore entusiasmo in vista della prossima stagione".

Il campionato oramai agli sgoccioli lascia un’eredità. "Resta l’amarezza per come si è svolta la prima parte, quando non abbiamo giocato come nel ritorno". Ed ecco le differenze tra prima e seconda parte di stagione. "Il gruppo – rileva Santarelli – si è poi compattato, serviva un periodo per conoscerci essendo tutti nuovi e quando ci siamo compattati è stata un’altra storia, a ciò aggiungiamoci che la squadra è stata poi completata. Alla fine i risultati si sono visti". Certo, se adesso iniziasse il campionato sarebbe tutta un’altra storia. "Con questo organico si punterebbe a un torneo di vertice, del resto abbiamo dimostrato sul campo di non essere inferiori a nessuno". E il prossimo anno dove sarà Santarelli? "Adesso non lo so, io spero di restare".