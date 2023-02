VASTESE

0

PORTO D’ASCOLI

0

VASTESE (4-3-3): Del Giudice; Tracchia, Altobelli, D’Angelo, Montebugnoli; Bracaglia (15’st Frangella), Maiorano (15’st Orchi), Nacci, Busetto (44’st Sansone), Kyeremateng, De Cerchio (15’st Sandomenico). A disp.: Salvati, Minchillo, Gomes, Martiniello, Menna. All. Lucarelli.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa; Pasqualini, Rovinelli, Sensi, Zoboletti; Pietropaolo, Rossi, Buonavoglia (30’st Verdesi); Battista, Spagna (20’st Parolisi), D’Alessandro. A disp.: Capriotti, Petrini, Passalacqua, Napolano, Evangelisti, Girolami, Fratini. All. Ciampelli.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Note. Spettatori 200 circa. Espulso Sandomenico per proteste al 39’st. Ammoniti Nacci e Maiorano.

Un punto a testa tra Vastese e Porto d’Ascoli, match del terzo turno di ritorno. Un risultato che appare giusto visto quanto osservato in campo nel corso dei novanta minuti. Durante il primo tempo la partita è stata equilibrata, mentre il secondo non è stato eccellente dal punto di vista tecnico, con qualche azione ma molto confusa e di nervi. Entrambe le squadre hanno avuto comunque delle occasioni per segnare, anche se alla fine nessuna delle due è riuscita a concretizzare le chance costruite. A fine gara la società abruzzese ha ufficializzato l’esonero del tecnico Alessandro Lucarelli.

La classifica. Pineto 49; Vigor Senigallia 40; Trastevere 38; Cynthialbalonga 34; Porto d’Ascoli, Matese 31; Fano, Avezzano 29; Chieti 28; Vastogirardi, Nuova Florida 26; Samb, Montegiorgio 24; Roma City 23; Vastese 22; Notaresco 20; Termoli 19; Tolentino 15.