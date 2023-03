"Il Portorecanati lancia tanti ragazzi"

Tante gioie per i giovani del Portorecanati Calcio, molti dei quali sono arrivati a esordire in prima squadra e anche a giocare fuori città. È questo, in sintesi, il bilancio fatto dai responsabili del settore giovanile, Domenico Giri e Silvestre Capparuccia, sull’anno appena trascorso. "L’obiettivo era puntare sulla crescita dei nostri ragazzi – dicono Giri e Capparuccia – e la società ha fatto una scelta difficile, giocare in tutte le categorie sotto età sperando di fare il bene dei ragazzi. Così nella Juniores stanno facendosi le ossa i 2006. La squadra Allievi è completamente composta da 2007. I Giovanissimi giocano con molti 2009 e alcuni 2010. Negli Esordienti si stanno facendo largo i 2011. Sicuramente i risultati, specie all’inizio, ne hanno risentito, ma valutando l’ultimo periodo, si sono visti interessanti miglioramenti di tutte le squadre. Questo ha portato tanti giovani arancioni a mettersi in mostra". Per tale motivo, Giri e Capparuccia, esprimono "grande soddisfazione per l’anno scorso dell’ottimo campionato in Promozione di Simone Cecere (2005) poi preso dalla Spal. Si sono fatti valere pure Leonardo Giri (2005) ora al Chiesanuova, Zefiro Tiranti (2005) andato all’Osimana e Ramzy Eyad Osama (portiere 2006) approdato alla Recanatese. Anche nel campionato in corso, sempre in prima squadra, si stanno mettendo in luce Raffaele Caruso (2004) e Lorenzo Giri (2005). Altri giovani interessanti sono Leonardo Capasso (2007) andato alla Fermana, poi Riccardo Papini (2006) e Federico Perini (2007) convocati con la rappresentativa regionale, e anche Daniel Mucciacciaro (2008) in rappresentativa nazionale. Poi Nicolò Bruschi (portiere 2008) rappresentativa provinciale, Alessio Manzotti (2010) e Emanuele Parisi (2010) che stanno giocando in Ancona. Mentre Andrea Petroselli (2010) è stato convocato dal Centro Federale di Recanati. Insomma tante buone notizie".