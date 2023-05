Il presidente Bistosini: "Vogliamo salvarci"

Ci pensa il presidente del Corridonia, Ferruccio Bistosini, a fare un bilancio in vista delle ultime due partite di campionato che attendono la squadra rossoverde, dopo le recenti dimissioni di Francesco Cantatore. "Ringrazio molto mister Cantatore, una persona splendida che ha dato tutto per la maglia del Corridonia e che purtroppo per un problema familiare non ha potuto concludere questa stagione; ci tengo a ringraziarlo a nome di tutta la società per il lavoro svolto e gli siamo vicini". Ora è tempo di pensare alle ultime due partite che attendono i rossoverdi e la società ha optato per il tecnico della Juniores Danny Vagni, che siederà sulla panchina del Corridonia per le ultime due uscite. "Abbiamo scelto questo tecnico perché tutta la società ripone molta fiducia in lui per il lavoro che sta svolgendo con il settore giovanile e siamo felici che possa aiutarci in queste ultime battaglie prima della fine del campionato. Ci impegneremo al massimo perché vogliamo salvarci".

m. n.